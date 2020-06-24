"تجارية الإسماعيلية" تبحث تفعيل التجارة الإلكترونية للوقاية من كورونا

ناقش المهندس أحمد عثمان عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مع الدكتورة سلوى فراج الأستاذ بكلية التجارة جامعة قناة السويس، ملف التجارة الإلكترونية، وكيفية تفعيله من خلال عقد دورات "أون لاين" لمنتسبي الغرفة وشباب رجال الأعمال، خاصة بعد ظهور أهميته في ظل انتشار فيروس كورونا وتوقف العديد من الأنشطة التجارية.

وأكدت الدكتورة سلوى فراج بأنها ستقدم للغرفة خلال الفترة المقبلة ملفًا كاملًا عن تنشيط التجارة الإلكترونية وبرامج التدريب.

يذكر أن الغرفة التجارية وقعت العام الماضي بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس في مجال التدريب والتسويق.