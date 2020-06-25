حماية المستهلك: كلمة "إنبوكس" في التجارة الإكترونية مخالفة للقانون

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم أصدروا أول بيان أسبوعي عن مجهودات الجهاز خلال أسبوع، منوها بأنهم ضبطوا 60 ألف كمامة بمكان ترخيصه مزرعة دواجن.

وأشار "فرج"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، إلى أنهم يدرسون حاليا مع المرصد الإعلاني العمل على إلزام أصحاب المنتجات على "السوشيال الميديا" بالإعلان عن أسعار السلع.

وأوضح أن حجم التجارة الاليكترونية زاد مؤخرا، معقبا: "جملة انبوكس أو على الخاص في التجارة الاليكترونية مخالفة للقانون"، لافتا إلى أن التجارة الاليكترونية شهدت طفرة خلال وقت حظر التجول بسبب فيروس كورونا، منوها بأن من حق المستهلك رد المنتج خلال أول 14 يوم لاستلامه دون إبداء أسباب.