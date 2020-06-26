غلق 5 منشآت طبية في 4 مراكز بالمنوفية لإدارتهم بدون ترخيص

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 3 معامل للتحليل الطبية بمركزي شبين الكوم ومنوف، وغلق عيادة أسنان بناحية جنزور مركز بركة السبع، وكذا غلق مستشفى خاص بناحية أم خنان مركز قويسنا.

يأتي الغلق نتيجة مخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، وشدد المحافظ على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ إدارة المنشآت بدون ترخيص، وعدم مطابقة المعامل للاشتراطات الطبية وكذا عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى.

وشدد أبو ليمون، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.