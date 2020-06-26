محافظ المنيا يفتتح كوبري المنصورة القديم وميدان المحطة بعد تطويرهما
كتب:
اسلام فهمي
06:21 م | الجمعة 26 يونيو 2020
افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كوبري المنصورة القديم، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تأهيله، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية، ضمن خطة المحافظة لإجراء عملية الإحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.
كما افتتح المحافظ ميدان المحطة عقب الانتهاء من تطويره، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل عدد من الميادين الرئيسية على مستوى المحافظة، من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس إيهاب طه، مندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.