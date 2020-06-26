محافظ المنيا يفتتح كوبري المنصورة القديم وميدان المحطة بعد تطويرهما

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كوبري المنصورة القديم، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة تأهيله، للتيسير على المواطنين، وتخفيف الحركة المرورية، ضمن خطة المحافظة لإجراء عملية الإحلال والتجديد لعدد من المشروعات التنموية والتي تأتي من أولوياتها خدمة المواطن المنياوي.

كما افتتح المحافظ ميدان المحطة عقب الانتهاء من تطويره، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل عدد من الميادين الرئيسية على مستوى المحافظة، من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس إيهاب طه، مندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.