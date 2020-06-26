ضبط 1291 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1291) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط مالك ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2,255 طن "كبدة – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن مخزن "غير مرخص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (8 طن سلع غذائية "مكرونة، سكر حر، أرز أبيض") وكذا (600 عبوة "زيت طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر " تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (12125 قطعة مستلزمات طبية "شكاكة، كحولية، خافض لسان، وريدى، قسطرة") مجهولة المصدر ذات الأثر بالغ الضرر على صحة المواطنين لطرحها للبيع للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لتصنيع الملابس بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2445 قطعة مستلزمات طبية "كماماة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات.

· تم القيام بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (221) قضية بإجمالى مضبوطات (15222) عبوة سجائر – (27665) قطعة مستلزمات "نرجيلة".

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.