ضبط شخص لقيامه بحجب 1000 علبة سجائر عن البيع بقصد رفع أسعارها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة بشتى صورها ، ولاسيما الجرائم التموينية ، والتصدى لمحاولات الغش التجارى وحجب السلع لحماية جمهور المستهلكين .. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حلوان) لحيازته كميات كبيرة من السجائر بالمحل ملكه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد حجبها عن الأسواق والإمتناع عن بيعها للمواطنين والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المخزن على (1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع).

بمواجهته إعترف بإدارته المحل "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بأزيد من السعر المُقرر قانوناً لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.