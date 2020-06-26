ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين) بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة ، حال إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (280 ألف جنيه).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (280 ألف جنيه).

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 15 لفافة لمخدر الهيدرو "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثياً" وزنت 15 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 16 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (490 ألف جنيه).

ضبط (ثلاثة أشخاص) حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهم (عدد 30 لفافة لمخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله توك توك بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (250 ألف جنيه).

ضبط (ثلاثة أشخاص "لإثنين منهم معلومات مسجلة" – إحدى السيدات) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – 15 طلقة لذات العيار – بندقية رش معدة للتعديل – 4 ماسورة سلاح – 2 سلاح أبيض – أدوات تصنيع أسلحة – 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 55 كيلو جرام – عدد 5 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار الترامادول – أدوات تغليف وتقطيع لإعداد وتجهيز المواد المخدرة للبيع - مبلغ مالى – 4 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات") .

Û ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزتهما (عدد 20 لفافة لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .. حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (380 ألف جنيه).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من:

× (ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرام – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جرام - مبلغ مالى - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس).

× (أحد الأشخاص "عاطل") حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرام – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.