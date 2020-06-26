ضبط 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة

إستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم التموينية المتعلقة بالغش التجارى .. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من (فلاتر زيوت السيارات) مجهولة المصدر وبدون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد (5000) فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.