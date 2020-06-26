فلسطين: قرار البرلمان البلجيكي يشكل جبهة دولية رافضة لمخططات الاحتلال

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، بالقرار الذي تبناه البرلمان البلجيكي، والذي ينص على تبني إجراءات مناهضة لضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة، في إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل.

وأكد "المالكي"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، أن هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية، ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي، وفي رسائل النواب ضد الضم.

وقال المالكي: "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها، وهناك إشارة واضحة أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية، والتي تهدف لفرض نظام أبرتهايد في فلسطين".