توزيع 344 ألف علبة سجائر على أسواق الأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه بناء على التوجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، ومنتجات السجائر والدخان ومتابعه حلقات التداول، وعدم حجبها من الأسواق وعدم البيع بأزيد من السعر الرسمى، تم الإشراف خلال الساعات الماضية على توزيع 688 كرتونة سجاير بإجمالى 344000 علبة سجائر.

وأشار صلاح إلى أن التزاحم على شراء منتجات الدخان انتهى مؤخراً بزيادة المعروض من المنتج، حيث أن التزاحم الذى ظهر مؤخراً على مقرات منافذ شركة الدخان غير مبرر وناتج من تزاحم من ليس لهم الحق في الصرف من البائعين المتجولين وأصحاب الفاترينات المنتشرة في الشوارع الجانبية، وذلك من أجل استغلال الموقف والكسب غير المشروع والبيع بأزيد من السعر، وهو ما يواجه بكل الحسم من قبل الجهات الرقابية، وتحرير محاضر ضد المخالفين للقرارات والقوانين.