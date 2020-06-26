الشؤون الإسلامية: من لديه أعراض كورونا ويتوجه للمسجد كالقاتل

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل إنسان يتحمل مسؤوليته ومسؤولية من حوله في ظل انتشار فيروس كورونا، منوها بأنه إذا كانت صلاة شخص في المسجد ستسبب ضرر للناس فالأولى به أن يصلي في منزله.

وأشار "هندي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن قضاء مصالح الناس مقدم على تأدية الفرائض، وحياة الإنسان مقدمة حتى على فكرة حصوله على المال، منوها بأن من يشعر أن لديه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويتوجه للمسجد مثله مثل القاتل.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحفاظ على عدم إصابة الإنسان بفيروس كورونا مقدم على أي أمر، مضيفا أن من سيصلي في المسجد خوفا من أن يصيب أحد بضرر سيحصل على نفس ثواب المصلي في المسجد.