الأوقاف تبدأ في جمع سجاد بعض المساجد استعدادا لعودة صلاة الجماعة

بدأ وزارة الأوقاف، صباح اليوم في جمع سجاد بعض المساجد التي سيتم فتحها لآداء صلاة الجماعة فجر السبت.

وتنقسم المساجد إلى نوعين، الأولى مساجد ذات سجاد ملصق بغراء على الأرض وهذا النوع من السجاد لن يتم إزالته، وستتم عمليات التعقيم له بشكل دوري بعد كل صلاة.

أما المساجد التي بها سجاد قابل للجمع واللم، فتم جمعه وسيتم الصلاة على بلاط الجامع مع وضع علامات التباعد على البلاط.

وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لـ"الوطن" أن السجاد الذي يتم طيه دون هدر سيتم جمعه، لكن هناك سجاد لن يتم جمعه لأنه تم تركيبه بغراء فهذا سيتم تعقيمه وتطهيره وأيضا سيتم استخدام المصلى الشخصي وليس الصلاة عليه.

وأكد، طايع، أن المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة

نموذج للمساجد التي لم يتم إزالة السجاد

نموذج للمساجد التي تم إزالة السجاد