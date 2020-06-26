الأوقاف: فريق مدرب يجوب المساجد لتعقيمها تمهيدا لفتحها غدا

أصدر وزير الأوقاف، أمس، بتوجيه حملة مكثفة وكبيرة على جميع مساجد الجمهورية لتعقيمها وتطهيرها، قبل بدء فتحها لاستقبال المصلين، غدا السبت، وكانت البداية بتعقيم مساجد آل بيت رسول الله.

وقال الدكتور عبدالله حسان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أن التعقيم يجرى من خلال فريق مدرب مكون من أكثر من 20 فردا يتنقلون من بين المساجد، ومعهم أحدث الأجهزة من خلال الأدوات الحديثة للتعقيم والتطهير، وأحدث المعايير، ويتم أخذ الضوابط الاحترازية لتحقيق السلامة.

وأكد "حسان" أنه مطلوب من المصلين ارتداء الكمامة الشخصية والمُصلى الشخصي والحرص على التباعد، موضحا أنه توجد علامات على الأرض تساعد المصلين على التباعد، مطالبا بعدم المصافحة والمعانقة للحفاظ على صحة المواطنين.

وقال إن الصلاة مفتوحة بالمساجد للصلوات الخمس عدا صلاة الجمعة، لحين الشعور بوعي أكثر لدى المواطنين، كما أن جميع دورات المياه بالمساجد مُغلقة، موضحا أن الوزارة وضعت كل الإجراءات والضوابط الاحترازية، مضيفا "نراهن على وعي المواطنين وكلنا هنساعد بعض عشان نعدي الأزمة دي بسلام".