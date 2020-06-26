أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته: كل سنة وأنت طيبة يا أول فرحتي

احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ملك عبر حسابه الخاص على "إنستجرام".

ونشر زاهر صورة تجمعه بابنته، وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيبة يا روح قلبي يا أول فرحتي ربنا يحميكي ويخليكي ليا يا أجمل وأحن وأطيب بنوتة في العالم.. بحبك يا ملك".

وتفاعل عدد كبير من رواد الموقع مع الصورة، كما حرص عدد من الفنانين على كتابة تعليق على منشور زاهر لتهنئته بعيد ميلاد ابنته منهم الفنانة أيتن عامر، والفنانة فيفي عبده.

كان الفنان أحمد زاهر نشر، السبت الماضي، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو دعم فيه طلاب الثانوية العامة، قائلا: "أبنائي فلذات أكبادي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مبدئيا ربنا معاكم وهيعينكم بإذن الله، مساطركم وأقلامكم ومذاكرتكم وكمامتكم وكحولكم، متفكروش في كورونا خالص، عقلكم في راسكم".

وأضاف زاهر: "ركزوا وإن شاء الله ربنا الحارس، من توكل على الله فهو حسبه، إن شاء الله هتنجحوا، إن شاء الله محدش هيتصاب، خلوا بالكم محدش يقلع الكمامات، مصر كلها بتدعيلكم".