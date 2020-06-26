تعليق العمل في البرلمان التركي لمدة 5 أيام بسبب تفشي كورونا

قرر مجلس النواب التركي، اليوم، تعليق العمل بمقر البرلمان لمدة خمسة أيام حتى يوم 30 يونيو المقبل، بعدما أبدى عدد من الأعضاء مخاوفهم من العدوى بفيروس كورونا، في أعقاب إصابة عدد من مساعدي النواب.

كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد قد سجلت ارتفاعًا بين أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب التركي مؤخرًا، حيث ارتفعت الإصابات بالبرلمان إلى 19 حالة، ما أثار مخاوف الكثير من النواب، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وحسب جريدة "حرييت" التركية المعارضة، فقد وصف النائب عن حزب الخير، فخر الدين يوكوش، البرلمان التركي، بالبيئة المحفوفة بالمخاطر، وقال "إن أعضاء البرلمان تحت تهديد كبير، وهناك مشكلة خطيرة، إذا كان جزء كبير من نوابنا سيواجهون مشكلة نتيجة الخوف من الفيروس، فيجب إيجاد علاج لذلك على الفور، نحن نعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر".

من جانبه، انتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين ألتاي، اقتراح حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، فيما يتعلق باستمرار عمل الجمعية العمومية، قائلاً "دعونا ننهي الأمور التي اتفقنا عليها بحلول 7 يوليو، ولنترك القضايا المثيرة للجدل حتى أكتوبر، إذا قمتم بذلك، ستتمكن هذه الجمعية من القيام بعمل جيد دون تعريض أي شخص لخطر فيروس كورونا المستجد، أو دعونا نموت إذا كان العمل الذي نقوم به هنا يستحق ذلك حقًا".