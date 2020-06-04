حريق هائل بمعرض للأجهزة الكهربائية في الخانكة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب بمعرض على مساحة 300 متر تقريبا مكون من طابقين بقرية عرب العيايدة التابعة لمركز الخانكة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب حريق بمعرض للأدوات الكهربائية بالخانكة.

انتقل طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، وتم إخطار الحماية المدنية، وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات والسيطرة على حريق بطابق واحد وجارٍ السيطرة على الطابق الآخر.

وأوضحت الحماية المدنية أن مساحة 300 متر تقريبا مكون من طابقين بقرية عرب العيايدة التابعة لمركز الخانكة وتولت النيابة التحقيق .