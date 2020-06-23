صور.. الحماية المدنية تنقذ 14 طفلا من حريق بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شقتين بالطابق السادس بعمارة سكنية، بشارع المحطة بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، دون حودث إصابات.

واستطاعت قوات الحماية المدنية إنقاذ 14 طفلا من وسط النيران بمساعدة الأهالي. وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بجهاز التكييف.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد، اندلاع حريق بعمارة سكنية بشارع المحطة، حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

وتبين من الفحص والمعاينة، أن حريقا اندلع في شقة سكنية بالطابق السادس بعمارة سكنية، بسبب ماس كهربائي من جهاز تكييف، وامتد الحريق لشقة أخرى، فيما اقتصرت التلفيات على احتراق الأثاث والأجهزة الكهربائية بالشقتين.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.