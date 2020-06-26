اليوم.. جابريل يارد يحيي آخر الحفلات الموسيقية بسوق "كان" الافتراضي

يحيي الملحن والمؤلف الموسيقي جابريل يارد، اليوم، آخر الحفلات الموسيقية التي تذاع "أون لاين"، ضمن فعاليات سوق كان الافتراضي لعام 2020.

ويعرض الحفل "لايف" عبر موقع مهرجان كان، وصفحتها الرسمية على فيس بوك، وذلك في الساعة السابعة مساء.

جابريل يارد ملحن لبناني فرنسي، ولد في بيروت عام 1949، واشتهر بتأليفه للموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام الفرنسية والأمريكية.

وحصد جابريل عدد كبير من الجوائز، وترشح 3 مرات لجائزة أوسكار في فئة أفضل موسيقى لفيلم، وحصدها مرة عام 1997، عن فيلم The English Patient، وترشح أيضا لجائزة جولدن جلوب وحصدها مرة، وترشح لجائزة بافتا 3 مرات وحصدها مرتين.

ومن أشهر الأفلام التي شارك جابريل في تأليف الموسيقى التصويرية لها، Cold Mountain، وThe Talented Mr. Ripley، و1408، وCity of Angels.

يذكر أن سوق أفلام مهرجان كان "أون لاين"، بدأ يوم 22 من الشهر الجاري وينتهي اليوم، ويقام افتراضيا، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهدف إصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما الدولية ومحترفيها.

يجمع "السوق" أكثر من 8500 مشارك، وسيتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وستتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان.

كما يوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.