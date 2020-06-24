جامعة القناة تبحث آليات حماية طلاب الامتياز من كورونا

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القناة برئاسة الدكتور أحمد زكي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعدد من الكليات.

وقام الدكتور أحمد زكي بعرض تقرير عن تنفيذ البرنامج التدريبي لطلبة الامتياز عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، كما عرض لائحة المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية التي تصدر عن كلية التجارة، وتعيين هيئة التحرير للمجلة العلمية.

وأشار "زكي" إلى أن المجلة تهدف إلى رفع مستوى البحث العلمي وتطبيقاته ذات العائد المباشر على خطط التنمية وخدمة المجتمع، من خلال مساهمة البحث العلمي في حل مشكلات التطبيق العلمي بما يساهم في تقليل الفجوة بين النظرية والتطبيق في المجالات التجارية.

وأوصى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتشكيل لجنة لفحص أوراق المتقدمين لجائزة "العطاء والوفاء"، ورفع الأسماء التي تنطبق عليها الشروط والمعايير.

كما ناقش المجلس أيضًا اقتراح تشكيل مركز السلامة والصحة المهنية كوحدة ذات طابع خاص تتبع كلية العلوم.

وتطرق الاجتماع إلى السياسات والإجراءات العامة المنظمة لمركز خدمة المجتمع بكلية التمريض، بهدف تنمية الموارد الذاتية للمركز، وتعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالكلية لتطوير أداء الوحدة.

وعرض المجلس مقترح كلية الحاسبات والمعلومات، بشأن مشروعين لخدمة المجتمع بالتعاون بين الجامعة والمؤسسة العسكرية، من خلال تصنيع الأجهزة الطبية، على أن تكون العلامة التجارية مشاركة بين الجامعة والقوات المسلحة.