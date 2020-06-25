تعرف على الإجراءات الطبية والأمنية الخاصة بامتحانات جامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة للضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية العامة داخل لجان الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأبرزها ضرورة مرور الطلاب عبر كبائن تعقيم بالجامعات وارتداء الكمامة إجباريا لدخول الامتحانات و مسافات آمنة بين الطلاب باللجان لا تقل عن مترين وتعقيم وتطهير اللجان الإمتحانية بصورة منتظمة ودورية ومنع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا وتوزيع الطلاب على المدرجات المختلفة بالجامعات لمنع التكدس داخل الكليات.

كان الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عقد اليوم اجتماع طارئ وذلك لمناقشة التفاصيل الكاملة للإجراءات والآليات الخاصة بحسن سير العملية الإمتحانية، بحضور المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والسيدة هدي فرج أمين عام الجامعة المساعد واللواء عماد جوده مدير إدارة الأمن الجامعي والدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية والأستاذ على عبد الحي عبد الحميد مدير عام الشئون القانونية.

واستمع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للإجراءات الخاص بإدارة الأمن مشيرا إلى تواجد مجموعة من ضباط وأفراد الأمن علي بوابات الجامعة وذلك لمتابعة وتنظيم الدخول والتباعد بين الطلاب والتأكد من مرور جميع الطلاب من خلال كبائن التعقيم وإتمام كافة الإجراءات الاحترازية ثم ركوب الطفطف الذي يتم تعقيمه بصفة دورية بعد توصيل أي طالب إلي مقر الامتحان بالكلية الخاصة به.

وأكد الدكتور محمد شقيدف علي منع دخول أي طالب بسيارة حتي التي تحمل منها شعار الجامعة وذلك حرصا علي سلامة الطلاب وإجراءات التعقيم اللازم.

أما عن الإجراءات الخاصة بالإدارة الطبية فأوضح الدكتور محمد شقيدف أن هناك فريق طبي كامل ببوابات ومداخل الجامعة، المدن الجامعية، الكليات وذلك لقياس درجة الحرارة للطلاب علي البوابات والتواجد داخل اللجان لمتابعة الحالة الصحية لجميع الطلاب واتخاذ الإجراءات حيال ظهور أعراض مرضية لأي من الطلاب ونقله إلي لجنة العزل المجهزة لاستقبال الطلاب التي تظهر عليهم أعراض بتواجد فريق طبي كامل ، وان الإدارة الطبية تقوم باستقبال الطلاب وإجراء الكشف الظاهري ومتابعة الطلاب أثناء تواجدهم بالمدن الجامعية.

وأعطي الدكتور محمد شقيدف تعليماته بخصوص الإقامة بالمدن الجامعية ومنها غلق القاعات التي تسمح بالتجمعات وتسكين كل طالب في غرفة منفصلة مستقلة ومنع استضافة أي طالب في غرفة زميله مع توصيل الوجبات إلي الغرف وعدم السماح بالتواجد في المطعم

وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي تواجد عضو قانوني بكل كلية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الغش مع سرعة صدور قراربشأن الطلاب الذين تم إحالتهم للتحقيق في حالات الغش.