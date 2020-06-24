جامعة القناة تنظم تدريبا لأعضاء هيئة التدريس عن "بنوك الأسئلة"

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة القناة، أن التدريب عن بعد أثبت كفاءته في رفع مهارات وقدرات العاملين خاصة أعضاء هيئة التدريس، والمساهمة في خلق كوادر بشرية مدربة في جميع التخصصات، وذلك في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أن برنامج "بنوك الأسئلة والتصحيح الإلكتروني" يستهدف فئات المدرسين والأساتذة المساعدين، حيث يضاف للمصفوفة التدريبية المستحدثة بالجامعة؛ لتلبية احتياجات أعضاء هيئة التدريس الحالي، في ظل التحول نحو التحول الرقمي، والتوسع في التعلم الإلكترونية.

وأضافت الدكتورة عفاف عطية مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، أن البرنامج شارك به 26 متدربًا من مختلف كليات الجامعة، وقام بالتدريب الدكتور تامر حسنين ، المدرب المعتمد، ومدير مركز نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم.

وذكرت أن البرنامج تضمن العديد من الموضوعات التدريبية وهي، تعريف وأهمية بنوك الأسئلة، وأشهر برمجيات بنوك الأسئلة المجانية، ومميزات وعيوب كل نظام، وتدريب عملي على إعداد بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، وكيفية سحب اختبارات من بنوك الأسئلة، وغيرها من الجوانب الأخرى.