السلطات التركية تفرض الحجر الصحي على 31 منزلا بسبب كورونا

فرضت السلطات التركية الحجر الصحي على 31 منزلًا في 7 مناطق بمحافظة شانلي أورفه، بسبب تفشي وباء كورونا بين الأهالي، بينما رفع الحجر عن 22 منزلًا آخرين في المحافظة نفسها.

وقالت صحيفة "تي 24"، إن محافظ شانلي أورفه، عبد الله أرين، أكد إصابة عدد من المواطنين بالمحافظة بفيروس كورونا، وعلى إثر ذلك فرضت إجراءات الحجر الصحي على 31 منزلًا في عدد من أحياء ومدن المحافظة، في ضوء قرارات اللجنة العملية، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأوضح "أرين"، أن إجراءات الحجر شملت ستة منازل بمنطقة حليلية، وخمسة منازل بمنطقة أيوبية، وأربعة منازل بمنطقة سيفراك، وتسعة منازل بمنطقة فيران شهير، كما فرض الحجر الصحي على بعض المنازل في مناطق اكتشاك كالا، وجيلان بينار وسوروتش.

وأكد أن السلطات رفعت إجراءات الحجر الصحي عن 22 منزلًا في شانلي أورفه، كانت قد شهدت عدة إصابات بين سكانها في وقت سابق.