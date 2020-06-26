ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيران إلى نحو 218 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و109 حالات وفاة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم، أنه "تم تسجيل 2628 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 217724 مصابًا، منهم 2912 مصابًا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 109 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10239"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت بيان الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 177852 شخصًا، فضلًا عن إجراء 1.557.827 فحص تشخيص لفيروس كورونا في إيران حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أن أقاليم خوزستان، هرمزغان، أذربيجان الشرقية، بوشهر، كرمانشاه، كردستان، في وضع صحي أحمر.

كما تشهد أقاليم أذربيجان الشرقية، خراسان، البرز، تصاعدا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت جامعة الأهواز الطبية، بإصابة 100 طفل في إقليم خوزستان حتى اليوم بفيروس كورونا، توفي من بينهم رضيع بعمر 6 شهور، كان يعاني مرضًا مزمنًا.

وتكشف مؤشرات اليوم عن ارتفاع في عدد الإصابات اليومية، مقارنة مع بيانات يومي الخميس والأربعاء السابقين عند (2595) و(2531) على التوالي.