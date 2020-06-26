"باب سعادة".. مبادرة مجتمعية شبابية هدفها رفع مستويات البهجة

في لفتة طيبة، دشنت الباحثة الحقوقية هادية عبدالفتاح، من محافظة دمياط، مبادرة جديدة تحت اسم "باب سعادة"، تهدف إلى رفع مستويات البهجة لدى المواطنين، عن طريق زيادة الوعي بأساليب الحفاظ على الصحة النفسية، وترشيح نشاطات ترفيهية ورياضية إلى جانب تحفيزهم لزيادة الطاقة الإيجابية، تزامنا مع أزمه فيروس كورونا وما يصاحبه من فترات العزل والحظر.

في أبريل الماضي كانت البداية، حيث زيادة معدلات الإصابة بالفيروس ما أصاب الكثيرين بحالة من الاكتئاب، ومن هنا بدأت الفتاة العشرينية في التفكير في مبادرة مجتمعية تساعد على التخلص من المشكلات النفسية التي تسبب بها الفيروس: "حبيت أعمل حاجة تخلى الناس أسعد وتديهم طاقة إيجابية، في البداية فكرت أعمل جروب وأنشر عليه حاجات ترفيهية، أو نصائح للحفاظ على الصحة النفسية، وانتظرت حتى 21 يونيو لإطلاق مبادرة، لأن كان مهم إطلاقها في اليوم العالمي لليوجا، وده لأهمية اليوجا في الحفاظ على الصحة النفسية"، قالتها "هادية" مؤسس المبادرة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على الصحة النفسية وتعزيزها ودعم الأفراد من الأمور الأساسية لتوطيد القدرات الجماعية والفردية على التفكير، والابتعاد عن الأفكار السلبية التي قد تسبب في زيادة معدلات الانتحار: "التأثر والتفاعل مع بعضنا البعض كبشر، والتمتع بالحياة حتى نستطيع تجاوز أزمه فيروس كورونا، كانت من أهم الحاجات اللي فكرت فيها قبل إطلاق المبادرة".

وأوضحت أن أهداف المبادرة تتلخص في نشر ثقافة البهجة من أجل خلق بيئة صالحة لازدهار الأفراد وتخفيف العبء عنهم، ومساعدة الأفراد في تحسين جودة حياتهم، وتشكيل ثقافة عامة للتعامل بإيجابية مع المشكلات النفسية اليومية، إلى جانب الحفاظ على الصحة النفسية سليمة من خلال تقديم الدعم النفسي للأفراد، بعد أن أطلقت هادية مبادرتها في يونيه الماضي، تمكنت من حصد مئات التفاعلات إلى جانب قيام بعض الشباب بالتطوع لمساعدتها في نشر فكرتها المتعلقة بضرورة الحفاظ على الحالة النفسية وروح البهجة حتى زوال الفيروس المستجد: "بنعمل نصائح للناس وبنجيب آراء متخصصين في كل المجالات نعرضها على الصفحة اللي عملناها باسم المبادرة، ولحد دلوقتي حققنا معظم أهدافنا".

وتتابع قائلة أن هناك العديد من المتطوعين الذين يقومون بعمل بوستات توعوية إلى جانب فيديوهات للمواطنين للحديث عن ضرورة الحفاظ على الهدوء النفسي: "المبادرة لها برنامج أسبوعي على السوشيال ميديا، بيتكلم عن كل حاجة حتى الأكل والفيتامينات".