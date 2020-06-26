أخبار البنوك.. إزاي تعرف أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي لبنك مصر؟

يقدم بنك مصر خدمات مختلفة لعملائه تختلف ما بين شهادات الإدخار والقروض والبطاقات الائتمانية وتمويل المشروعات، بجانب الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وفي ضوء أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" طريقة معرفة أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي لبنك مصر كالتالي:

1) الدخول على الموقع الرسمي لبنك مصر من هنـــــــــــــا.

2) تجد خانة أقرب فرع/ صراف آلي يسار الشاشة.

3) يتم الضغط على فرع في حالة الرغبة في معرفة أقرب فرع، وماكينة صراف آلي في حال الرغبة في معرفة أقرب ماكينة صراف آلي.

4) اختيار المحافظة والمنطقة.

5) تظهر عناوين كل الفروع أو ماكينات الصرف الآلي الموجودة بالمنطقة.