جاهز أساعد.."صبحي" يطلق مبادرة لرعاية موظفي "الرياضة" المصابين بكورونا

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مبادرة "جاهز أساعد"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة وتخفيف العبء عن العاملين بديوان عام الوزارة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد "صبحي" أن مباردة "جاهز أساعد" التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة، هي نتيجة وعي وإدراك الشباب المصري لمسؤولياته المجتمعية تجاه زملائه، وتجاه الدولة في ظل ظروف طارئة تمر بها البلاد، مطالباً الشباب المصري بتبني المبادرة كُلٍ داخل مؤسسته التي يعمل بها والتي سيكون لها عظيم الأثر كصورة من صور التكافل الاجتماعي بين أسر العاملين والمصابين.

وكان وزير الشباب والرياضة، تبنى المبادرة التي اقترحها شباب العاملين بالوزارة، برسالة تضامن على جروب الواتسآب، الخاص بالعاملين بالوزارة، قائلا: "جاهز أساعد"، كما شارك الوزير، في المبادرة التي ترتكز على فتح الباب أمام الشباب العاملين بالوزارة، لمساعدة زملائهم وأسرهم سواء في المستشفيات أو العزل المنزلي، لتكون بمثابة رسالة تضامن بين موظفي وزارة الشباب والرياضة، كأسرة واحدة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد ولمواجهة الأزمة.

ووضعت الوزارة، خطة لتنفيذ المبادرة، بتشكيل مجموعة من اللجان للإشراف على تنفيذ المبادرة، تتمثل في لجان الدعم النفسي والمعنوي، والتبرعات، والتجهيزات الطبية، والانتقالات، والعلاقات العامة والإعلام.

وتقدم مبادرة "جاهز أساعد" أيضا، حقيبة طبية تحتوي على جميع المستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاجها المريض المصاب بفيروس كورونا، والتي تشمل علبة ماسك طبي "كمامات"، علبة قفازات طبية، لتر كحول 70%، فيس شيلدر، واقي حذاء، أكياس قمامة، علبة أطباق ورق، علبة معالق بلاستيك، علبة أكواب كرتون، علبة مناديل معقمة كبيرة، علبة مناديل ورق، بالإضافة إلى بعض الأدوية بخلاف مجموعة من المتابعات والدعم المعنوي والنفسي للمصابين وأسرهم، ووسائل النقل.