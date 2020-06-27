حظك اليوم السبت 27-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بحبه للتميز والتقدم في حياته الشخصية والعملية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تواجه اليوم مسائل دقيقة وحساسة فلا تبحثها بعصبية وعليك أن تنظم وقتك وجهدك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر ونبتون في وضع متنافر.. لا تتحرك بسرعة حفاظا على سلامتك وتأن في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.