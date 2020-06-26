صور.. محافظ الدقهلية يتابع عمليات تعقيم المساجد ونظافتها

نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي صور لمتابعة محافظ الدقهلية لعمليات تعقيم المساجد ونظافتها بالمحافظة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة عمليات تعقيم المساجد ونظافتها بالمحافظة بحضور الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، مشيدًا بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة استعدادا لفتح المساجد".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية، فجر السبت.