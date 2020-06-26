القطاع التجاري.. 100 يوم من التصدير.. والعقارات الأكثر تضررا من كورونا

انتهت الغرف التجارية من اعداد نتائج المرحلة الأولى لللآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع التجاري، تمهيدا لتقديمها لرئيس الوزراء.

وتضمنت النتائج الأولية، والتى حصلت "الوطن" على تفاصيلها، وحسبما جاء فى تقارير قياس الأزمة على القطاع التجاري، أكدت حدوث انخفاض كبير فى معدلات البيع وتراكم المخزون السلعى وزيادة حدة الركود، وتزايد حدة المصروفات على أثر ارتفاع قيم استهلاك المياه والكهرباء والنظافة، كما أجبرت الأزمة عددا كبيرا من المصانع على تخفيض الإنتاج وبالتالي تسريح عدد من العمالة. وعدم قدرة عدد كبير من الممولين على الالتزام الضريبى وانخفاض السيولة النقدية الأسواق بخاصة فى قطاع التجزئة والقطاعات الاستهلاكية وانخفاض عدد الشركات الخاصة.

وأشارت التقارير إلى أن أكثرالقطاعات التى تأثرت سلبا هى التصدير وخدمات النقل الدولى والمستخلصين الجمركيين والملابس الجاهزة والاستثمار العقاري والسياحة المقهاهى والكفايهات والمطاعم وشركات الصرافة.

وطالبت الغرف التجارية في عدة تقارير بدعم كافة المشروعات التى توجه الى القطاع التجاري الداخلي والخارجي، ما يؤدى الى تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجين، ويساهم فى جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتوظيف مع العمل على تأهيل القطاع التجارى.

ويقول اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا هى تراكم المخزون وارتفاع تكلفة التخزين و ترشيد الاستيراد لمعرفة اتجاة السوق ومواجهة الذى تأثر تأثرا شديدا بالحالة الراهنة عدد كبير من الزبائن أجل قرار الشراء.

بينما قال على الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنه كان هناك توقف شبه تام فى شركات الصرافة، وبالتالى لجأ كثيرون إلى تسريح العمالة او تخفيض رواتبهم، حيث ألقت هذه الأزمة بظلالها على مصادر العملات الأجنبية كقناة السويس السياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج، وهذا بالطبع أثر على شركات الصرافة.

وأكد يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن موسم البيع في 2020 هو الأسوأ على الإطلاق، بالمقارنة بالأزمة المالية العالمية نتيجة تراجع التعاقدات والمبيعات بنسبة 80%، فيما كشف عبد الرحيم المرسى نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، عن توقف جميع شركات العمالة عن العمل بنسبة 100%، لحين عودة سوق العمل الخارجية للعمل بعد عام من انتهاء أزمة كورونا.

وفى السياق ذاته، قال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالجيزة، إن هناك ارتفاعا في المخزون وتراجعا في القوة الشرائية بالمقارنة ببداية الأزمة، التى ترتفع فيها حجم الطلب فى ظل المخاوف من الوباء، وأضاف: نقص السيولة وتراجع القوة الشرائية وزيادة حدة الركود تسببت فى تراجع التعاقدات.