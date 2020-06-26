الإمارات تسجل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 46 ألفا و973 حالة.

وذكرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، أنه تم تسجيل وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 310 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 35 ألفا و469 حالة.