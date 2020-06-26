ضبط تاجر مخدرات في شرم الشيخ بحوزته نصف فرش حشيش

تمكنت قوة من مباحث قسم أول شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته نصف فرش حشيش.

تلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد القبض على متهم بالإتجار في الحشيش.

وكانت معلومات وردت إلى المقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيام أحد التجار بمنطقة سكن العاملين بالإتجار في المخدرات، وعلى الفور جرى تشكيل حملة لضبطه.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم "محمود .ر . ا. ف"، ميكانيكي معدات، وبحوزته نصف فرش حشيش و7 قطع حشيش و400 جنيه ومحمول.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع لمخدر الحشيش، والمحمول للاتصال بالعملاء.