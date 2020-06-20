بصحبة مراسلي الوكالات.. العناني وفوده يتفقدان مستشفى شرم الشيخ الدولي

قام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ووفد مراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية، اليوم، بزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولي، لاطلاع المراسلين الأجانب على إجراءات التعقيم والتطهير بها، وكذلك الإمكانيات والتجهيزات الطبية.

وقام وزير السياحة والآثار، والوفد المرافق له، بزيارة منطقة الفرز التي يجرى فيها فحص المرضى، وأجنحة العناية المركزة والأشعة المقطعية، وجميع أقسام المستشفى.

وتأتي زيارة وفد مراسلي وكالات الأنباء المحلية و العربية والعالمية لمدينة شرم الشيخ، في إطار الرحلة التعريفية التي تنظمها وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمدة ثلاثة أيام، للاطلاع على الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، والفنادق والعيادات بالفنادق بالمدينتين، وكذلك مراكز الغوص وتجهيزات مستشفى شرم الشيخ الدولي.