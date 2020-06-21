محافظ القاهرة: طلاب الثانوية مطمئنين من الإجراءات الصحية بالمدارس

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رسالة طمأنة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية على مستوى جميع المدارس بالمحافظة، بدءا من بوابة المدرسة حتى الفصل.

وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنه تجرى عمليات التعقيم والتطهير قبل وبعد بدء اللجان، كما يتواجد أطقم طبية تتواجد في كل مدرسة، مؤكدا أن جميع الاستعدادات تم اتخاذها في فترة مسبقة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والتربية والتعليم تفقدوا بعض المدارس للاطمئنان على انتظام الإجراءات الصحية، "فيه اطمئنان من الطلاب للإجراءات الصحية اللي شافوها في المدارس، بنطمن أولياء الأمور على أولادهم أن فيه رعاية طبية وصحية موجودة على مدار الامتحان لحين الانتهاء من كل الامتحانات".