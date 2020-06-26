الإمارات تؤكد قرب فتح المساجد ودور العبادة

أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارات، سيف الظاهري، الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز المساجد، مشيرًا إلى أن فتح المساجد ودور العبادة قريب جدًا.

وأضاف "الظاهري" في تصريح إعلامي، أن "المساجد شهدت تفتيشًا للوقوف على مدى جاهزيتها"، موضحا أنه "كان من المهم كذلك التأكد من أطقم هذه المساجد وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن "هذه المرحلة في خطواتها الأخيرة، وننتظر الآن القرار بهذا الخصوص، أملين أن يكون في الأيام القليلة المقبلة".

وأكد "الظاهري"، أهمية التزام الجميع في هذا الإطار بالتعليمات والإرشادات الصحية، لأن المساجد لها خصوصية بسبب التقارب بين المصلين".