مطار القاهرة يستقبل 560 مصريا عائدين من الإمارات والسعودية وإيطاليا

استقبل مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الخميس، 3 رحلات دولية قادمة من عدة جهات تقل على متنها 560 مصريا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل رحلة تابعة لشركة طيران إماراتية قادمة من مدينة الشارقة، تقل على متنها 174 مصريا.

كما استقبل المطار رحلة قادمة من ميلانو وعلى متنها 174 مصريا، تابعة لشركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران المصرية.

واستقبل المطار أيضا رحلة قادمة من جدة وعلى متنها 212 راكبا مصريا عائدين من المملكة العربية السعودية.

وخضع جميع الركاب العائدين لإجراءت الحجر الصحى المصرى بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، والتى تتضمن قياس درجات الحرارة لكافة الركاب القادمين، وتم السماح لجميع الركاب بالمغادرة لمنازلهم، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة بخضوع جميع العائدين للحجر الصحي المنزلي.