مساعد وزير الخارجية السابق: بيان أمريكا بشأن ليبيا يتفق مع موقف مصر

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، برفضه كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، وحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات، رسالة واضحة وشديدة التحذير لتركيا والمليشيات الإرهابية، التي تسعي للفساد والتدمير في ليبيا، وهو أول بيان صريح وواضح، يصدر عن الإدارة الأمريكية بالنسبة للأزمة الليبية.

وأضاف عبدالحكم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الموقف الأمريكي بات يتطابق مع الموقف المصري والعربي في هذا الشأن، وهنا يجب أن نشير إلى موقف مصر الاستراتيجي الثابت، الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرارا، تجاه الأزمة الليبية، عندما أكد على ضرورة استعادة أركان مؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي من شأنها زيادة تفاقم الوضع الحالي في ليبيا.

وتابع: أن الموقف الأمريكي بات واضحا وحاسما، بعدما كان متردد في الفترة الماضية، ولكن هذا الموقف أصبح موقف قريب، ويتفق مع إعلان القاهرة الصادر في 6 يونيو بشأن تسوية للأزمة الليبية بطريقة سلمية، والموقف الذي أكد عليه السيسي من ضرورة إنهاء فوضى انتصار الجماعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية في ليبيا، ومنح الأولوية القصوىة لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار، ووضع نهاية للتدخل التركي في الشأن الليبي.