محافظ كفر الشيخ يناقش حل معوقات المواطنين بقانون التصالح في مخالفات البناء

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، سبل حل معوقات ومشاكل المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، مكلفاً بتذليل جميع العقبات وحل المشكلات، وتكليف مهندسين استشاريين لكافة مراكز ومدن المحافظة، لسرعة الانتهاء من التصالح، وتشكيل لجنة للمتابعة برئاسة السكرتير العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين، والمهندس محمد ربيع، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس حاتم بسيونى، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني، وعلي الطباخ، مدير الشئون المالية، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية، والمحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات بالمحافظة.