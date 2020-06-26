رش وتطهير 264 هيئة شبابية لمواجهة "كورونا" في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، جهود مديرية الشباب والرياضة لأعمال التطهير والتعقيم فى كافة الهيئات الشبابية والرياضية.

وقال المحافظ، في بيان له، انه تم رش وتطهير 264 هيئة شبابية ورياضية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، بالإضافة إلي تسليم الأندية، ومراكز الشباب أكواد خاصة بالإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية، لعودة النشاط الرياضى بالتنسيق مع الإدارات الصحية بجميع أنحاء المحافظة.

اضاف محافظ القاليم، في بيانه، أنه جرى تنفيذ كافة الأنشطة ( الرياضية ، الثقافية ، الدينية ) عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المنازل لتوثيق الأعمال، لافتاً إلى أهمية النشاط الرياضى لصحة وسلامة المواطنين.