مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 يونيو، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:34

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:10

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 07:08

أذان العشاء 08:44

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:08

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 07:03

أذان العشاء 08:38

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:05

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 07:02

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:06

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 07:00

أذان العشاء 08:35