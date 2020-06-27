3 دول أوروبية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم، جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا دون شروط ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد.

وطالبت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك أوردته بوابة "الوسط" الليبية، الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.

وقالت الدول، إنها "تشجع على اختتام سريع للمفاوضات بين المعسكرين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار دائمة وذات مصداقية".

وأوضحت الدول الثلاث، أن "كل الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك المبادرة المصرية التي أعلنت في 6 يونيو، يجب أن تكون محل تشجيع"، مؤكدة أن "ذلك يعد عنصرا أساسيا في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي بشكل فعال، مما سيسمح بحل دائم للنزاع".