بالصور.. حقيقة وجود خفافيش داخل مستشفى مهجور بقنا

قال علي حسين، سكرتير مجلس قرية حجازة في قوص، جنوب قنا، إن مبنى مستشفى حجازة التكاملي، بعيد في المناطق السكنية كونه موجودا في منطقة جبلية.

وعن وجود خفافيش بالمبنى المهجور منذ أكثر من 20 سنة لوجود نزاعات بين المقاول والصحة، أكد أنه لا يوجد شيئا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأهالي اشتبهوا منذ شهور في هذه المشكلة، فتوجهنا على رأس لجنة ولم نجد شيئا وتم تطهير المبنى بالمبيدات خشية أن تسكن المنزل ليلا.

وتابع أن مستشفى حجازة تم إنشائها منذ أكثر من 20 عاما ومواقف بها العمل لوجود نزاع قضائى مع مقاول العملية تم وقف العمل بها وانتهى النزاع القضائى وتم تسليم المستشفى لمديرية الصحة بقنا لإعادة الطرح واستكمال الإنشاءات المتبقية.

وأكد أن المبنى الرئيسى للمستشفى يقع وسط أرض فضاء يحيط بها سور يبعهدها عن المساكن.