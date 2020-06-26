صاحب سلسلة مطاعم في ليفربول: "الجمهور احتفل ونسي كورونا والتباعد"

قال محمد فاروق لاعب نادي المقاولون العرب السابق، وصاحب سلسلة مطاعم بمدينة ليفربول، إن المدينة شهدت يومًا تاريخيًا أمس الخميس، بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري العام لأول مرة منذ 30 عامًا، بعد خسارة مطارده مانشستر سيتي، من تشيلسي بهدفين لهدف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "امبارح كان فرصة كبيرة إن الناس تحتفل بالفوز بالدوري، نسيوا فيروس كورونا ونسيوا كل حاجة، الفرحة نستهم التباعد الاجتماعي".

وتابع: "فرحة كانت غير متوقعة، لحد الصبح استمرت الاحتفالات، وأكتر مبيعات من التيشرتات والصور لمحمد صلاح، الجمهور غنى لمحمد صلاح أغاني كأنهم قاعدين في مصر، وغنوا للمصريين، وأي واحد عربي أو أجنبي يفتكروه مصري".