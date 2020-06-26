أحمد فايق يستعرض اكتشافا مصريا لـ"إنزيم سرطان المبيض" بأكسفورد

تطرق الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" لإنجاز كبير صاحبه الدكتور أحمد عاشور مدير معمل أورام سرطان المبيض بالمعمل الطبي الجزيئي بجامعة أكسفورد، وهو ابن جامعة عين شمس، والذي نجح في اكتشاف إنزيم سرطان المبيض، والذي أدى اكتشافه لحملة ضخمة من إنجلترا للتبرعات وصلت لـ750 ألف جنيه إسترليني، ونجاح ابن مصر الدكتور أحمد عاشور سيعطيه لقب قاهر سرطان المبيض.

وقال الدكتور أحمد عاشور خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق: "هناك 300 ألف سيدة مصابة بمرض سرطان المبيض وكان هناك بحثان مهمان جدا، منهما بحث الإنزيم وبحث آخر تم نشره من شهرين لتقنية جديدة لـ6 أنواع جيدة من الخلايا في قناة فالوب، وتم استخدام تقنية جديدة في علاج سرطان المبيض، وتم التوصل لاكتشاف مثير جدا من الخلايا".

وأضاف عاشور: "اكتشفنا نوعا من سرطان المبيض العلاجات المتاحة حاليا لا تؤثر به في شكل فعال، وهؤلاء السيدات يحتجن العلاج الخاص، واكتشفنا نوع من الخلايا اللي مكانتش معروفة قبل كدا.. الطب الشخصي والاكتشاف المبكر مهم جدا لتقدم البحث في سرطان المبيض، وخلال شهرين سيتم التجارب على الإنسان".