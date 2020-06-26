فيديو.. أحمد فايق: تصنيع شركة مصرية لدواء مثيل للأفيجان "مفاجأة سارة"

تطرق الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc" لآخر مستجدات فيروس كورونا في مصر وحول العالم، قائلا: "لقاح كورونا هو الشيء اللي بناخده وبيمنع إصابة الفيروس، وهناك لقاحا أكسفورد، وموردنا بالمرحلة الثالثة، وإذا قدر لهم ونجحوا في التجارب السريرية قبل نهاية 2020 ستكون هناك 2 مليار لقاح توزع على مستوى العالم".

وأشار فايق لدخول لقاح آخر المرحلة الثالثة، وكان مفاجأة سارة، وهو لقاح صيني، وحصل هذا اللقاح على موافقة التجارب السريرية واسعة النطاق، واللقاح ينتج بالتعاون مع دول أخرى، ودخل المنافسة مع اللقاحين الآخرين.

وتساءل فايق: "هل إذا تم اعتماد علاج معين في أي دولة في العالم مصر ستكون لديها القدرة على الإنتاج؟ والإجابة إنه تم اعتماد علاج ريمديسيفير، وهو علاج لفيروس كورونا، ووزارة الصحة أعطت التصريح لشركة إيفا فارم، وأصبحت مصر تنتجه وتوزعه على مستوى 127 دولة على مستوى العالم".

وشرح فايق أن هذا العلاج لن يكون متاحا في الصيدليات، ولكنه سيكون يكون مع وزارة الصحة التي توزعه على المستشفيات، والطبيب فقط هو من له السلطة على العلاج به، لأنه خطير في حال الاستخدام المنزلي جون إشراف طبيب ووزارة الصحة والجهات العلمية.

وأشار فايق إلى عقار أفيجان الياباني، وهو به مادة فعالة تم اعتمادها في روسيا، وأصبح علاج شرعيا في روسيا، والمفاجأة السارة أنه شركة راميدا المصرية أعلنت عن قدرتها على إنتاج الدواء المصري المثيل للأفيجان الياباني، وجار تصنيعه بعد تصريح وزارة الصحة.