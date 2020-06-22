إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 13 شخصا، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بمدخل مدينة حوش عيسى، بالبحيرة، وكشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة هي سبب الحادث.

واستقبل مستشفى حوش عيسى العام، كل من "عبده.م.ع" 25 سنة، "محمد.ع.ع" 45 سنة، "فاتن.ع.ع" 25 سنة، "أشرف.ع.ح" 49 سنة، "إبراهيم.ح.م" 52 سنة، "أيمن.س.ع" 40 سنة، "كرم.ن.م" 30 سنة، "سعيدة.ف.ا" 25 سنة، "صباح.م.ا" 53 سنة، "صبحيه.خ.ح" 50 سنة، "صابرين.خ.ح" 37 سنة، "مصطفى.ح.ع" 10 سنوات، "حنان.م.ع" 35 سنة، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر الحادث المشار إليه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.