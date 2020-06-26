مصري بـ"أكسفورد": تجارب بحثية لعلاج سرطان المبيض على البشر خلال شهرين

تحدث الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة "dmc"، عن إنجاز كبير لصاحبه الدكتور أحمد عاشور مدير معمل أورام سرطان المبيض بالمعمل الطبي الجزيئي بجامعة أكسفورد، مشيرا إلى أن ابن جامعة عين شمس، نجح في اكتشاف إنزيم سرطان المبيض، الذي أدى اكتشافه لحملة ضخمة من إنجلترا للتبرعات، وصلت لـ750 ألف جنيه إسترليني، ونجاح ابن مصر الدكتور أحمد عاشور، سيعطيه لقب قاهر سرطان المبيض.

وقال الدكتور أحمد عاشور، إنه خلال شهرين سيتم تطبيق التجارب البحثية على الإنسان، ويتم التعاون مع الجامعة والشركات، لاستخراج علاج، وسيتم عمل تجارب عملية على المصابين.

وأشار عاشور، إلى أنه يتعاون معه فريق بحثي من كل دول العالم، سواء ألمانيا والصين وإيطاليا، وجميعهم تحت مظلة جامعة أكسفورد، للعمل على قهر سرطان المبيض.

وقدم عاشور، وعدا للإعلامي أحمد فايق، بمتابعة تطورات الأبحاث، وآخر ما توصل له مع فريقه البحثي.