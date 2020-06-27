"النقل": تشغيل 876 قطار سكة حديد "قبلي وبحري" اليوم

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم، بدءاً من اليوم، تشغيل ٨٦٧ قطار سكة حديد على الوجهين القبلى والبحرى بزيادة ١٦٦ قطاراً عن التشغيل الاستثنائى الحالى. وقالت الوزارة إن التشغيل اليومى لقطارات مترو الأنفاق سيبدأ من الساعة 5.15 صباحاً من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان فى الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساءً، وموعد قيام آخر قطار من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35.

وأعلنت الوزارة استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الرابعة من الجرارات الجديدة بواقع 20 جرار سكة حديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة جديد، وإعادة تأهيل 81 من الأسطول الحالى وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة، شاملة الدعم الفنى التى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار.

وبوصول الدفعة الرابعة يبلغ إجمالى عدد الجرارات التى وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 70 جراراً جديداً، وبحسب الوزارة، فإن هذه الجرارات ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستسهم فى انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتلبية طلبات مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية.