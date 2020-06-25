"النقل" تشغيل عدد 867 قطار سكة حديد علي الوجهين القبلي والبحري

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بإجراء التعديلات اللازمة علي مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد علي استقلال القطارات بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من الساعة 24 (منتصف الليل) حتي الرابعة صباحًا اعتبارا من يوم السبت الموفق ٢٧ مايو ٢٠٢٠

فقد قامت هيئة السكة الحديد بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات الي ٨٦٧ قطار علي الوجهين القبلي والبحري منهم ١٩٨ قطار لخدمة الخطوط الرئيسية و ٦٦٩ قطار لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطار لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطار مكيف، ٣٤ قطار سياحي و ٨٠ قطار مميز، وتشغيل (٥٦) قطار لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم ٣٢ قطار مكيف و ٢٤ قطار مميز على ان يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ حتي اول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطار.