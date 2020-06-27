"تواضروس" يعتمد الخطة النهائية لإعادة فتح الكنائس اليوم

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لاعتماد الخطة النهائية لفتح الكنائس.

وقال القس بولس حليم، «متحدث الكنيسة»، لـ«الوطن»، إن «اللجنة الدائمة للمجمع المقدس ستتخذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس، وفقاً لقرارات الحكومة، حيث سيتم البدء بفتح الكنائس بالمحافظات الأقل تضرراً بالوباء، وذلك بأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة، كمرحلة أولى».

وكانت الكنائس الأرثوذكسية، فتحت مؤخراً باب العضوية الكنسية، لتسجيل كل الأقباط لترتيب عودة فتح الكنائس، عبر إقامة أكثر من قداس يومياً، على أن يحضر كل قبطى قداساً واحداً شهرياً بصفة مؤقتة، بشرط الحفاظ على التباعد خلال الصلوات، وتوفير المطهرات، والالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير كواشف للحرارة على الأبواب.

وأعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس افتتاح الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، مركزاً لعزل مرضى فيروس كورونا، تابعاً لمستشفى الراعى الصالح، وقالت المطرانية، إن «المركز يشمل رعاية متوسطة ومركزة بمدخل منفصل عن المستشفى حتى لا يتعرض أحد لعدوى الوباء».

وأوضحت أن «مركز العزل يقدم كافة الخدمات الطبية لحالات الرعاية والتنفس الصناعى، وكذا ماكينة فصل البلازما، و2 ماكينة للغسيل الكلوى للحالات الحرجة، ويتعاون معهم طاقم تمريض مدرب، كما يجرى تحليل المسحة وتسلم النتائج خلال 24 ساعة نظراً لتأخر النتائج بالمعامل المركزية لوزارة الصحة».

وأعلنت كنيسة بازيليك العذراء سيدة فاتيما للكلدان الكاثوليك، تخصيص صلاة أول قداس إلهى جماعى اليوم، للسيدة العذراء مريم. وقالت، فى بيان، أمس، إن «ختام دورة القداس بتمثال العذراء سيدة فاتيما والبركة الختامية للقداس بأيقونة أم المعونة الدائمة، كما يسبق القداس الإلهى صلاة المسبحة».

وكانت «الكاثوليكية»، قررت عودة فتح الكنائس بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وألا يتجاوز عدد حضور القداس 25% من سعتها.