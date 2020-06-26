محافظ مطروح يتابع استعدادات فتح المساجد.. غدا السبت

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، إستعدادات مديرية أوقاف مطروح لإعادة فتح المساجد ،غدا، السبت لإستقبال المصلين وفق الضوابط والشروط والإجراءات الإحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارة الأوقاف المصرية.

والتقى الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح مع أئمة المساجد الجمعة فى إطار التشديد والتأكيد قبل فتح المساجد للصلوات.

وأكد "عبدالبصير" على ضرورة تواجد الإمام من فجر يوم السبت غدا حتى الإنتهاء من صلاة العشاء وأن الإمام مسئول مسئولية كاملة على ضبط العمل بالمسجد بجميع الإجراءات الإحترازية التى تم التشديد عليها من قبل وزارة الصحة وتعليمات وزارة الأوقاف.

وقال "عبدالبصير" إن الإمام ملزم بالحضور خمس أوقات فى مسجدة، ويرفع الآذان بصيغة العادية إلا فى ظهر الجمعه يرفع بصيغة النوازل ويغلق المسجد غلقا محكما فى ظهر يوم الجمعة.

ونبه "البصير" على غلق دورات المياه وفصل المياه والكهرباء عنها، وغلق الأضرحة فى المساجد التى بها أضرحة وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقة بعد الإنتهاء من كل صلاة.

وأكد على غلق الزوايا غلقا تاما وشدد على تعليق الأنشطة فى المساجد والمناسبات بأنواعها، وإلزام الرواد بحضور سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلى وإرتدائهم الكمامات وحرصهم على التباعد بينهم فى المسافات، وعدم المصافحة أو المعانفة.

كما أكد على تكثيف المرور من مديرى الإدارات والمفتشين والمتابعة على المساجد فى جميع الأوقات، ورصد أى مخالفة من قبل الأئمة أو رواد المساجد وفى حالة المخالفة من قبل رواد المساجد سيتم غلق المسجد فورا وسيحال الإمام المخالف للتحقيقات.

ونبه على دورية تعقيم المساجد بعد كل صلاة ووضح دور الأئمة فى هذه الآونة وأن دورهم لا يقل عن دور المرابطين على الحدود أو الأطباء المجاهدين فى المستشفيات، وشدد بحزم على التزامهم وتعاونهم وإنضباطهم فى هذه الأونة وشدد بضرورة إبلاغ الإدارة والمديرية فى حالة ظهور حالات إيجابية فى المنطقة المتواجد بها المسجد لإتخاذ اللازم فى ذلك.

ووضح "عبدالبصير" للعلماء أن من أجل نعم الله علينا بعد الإسلام أحيانا كى تفتح المساجد على أيدينا مرة أخرى، كما إستمع فى نهاية اللقاء إلى بعض الأسئلة من العلماء للرد عليها.